Udinese-Inter 0-2: la squadra di Conte risponde alla Juve con un Lukaku immarcabile, le pagelle

UDINESE-INTER, LE PAGELLE – Il posticipo serale della ventiduesima giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Udinese ed Inter, la squadra di Antonio Conte risponde alla Juventus e continua sempre di più l’avvincente corsa per lo scudetto. I nerazzurri devono rinunciare a due calciatori come Handanovic e Martinez, il trascinatore è stato il solito Lukaku, in difesa molto bene de Vrij. Per i padroni di casa il migliore in campo è stato Fofana, imprecisione invece per gli attaccanti nonostante la qualità di de Paul, bene l’ingresso nel secondo tempo di Sanchez. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, nel secondo tempo sale in cattedra Lukaku che trova due gol in pochi minuti, il secondo su calcio di rigore. La squadra di Gotti non è nemmeno riuscita ad accorciare le distanze. Finisce 0-2, l’Inter torna a -3 dalla Juventus, la corsa per il primo posto continua ad essere emozionante. Ecco le pagelle di Udinese-Inter.

Udinese-Inter, le pagelle di CalcioWeb

UDINESE – Musso 5.5; Becao 5.5, De Maio 6, Nuytinck 5.5 (dal 72′ Jajalo 5.5); Stryger Larsen 6, de Paul 6.5, Mandragora 6.5, Fofana 7 (dall’83’ Teodorczyk L. s.v.), Sema 6.5 (dal 72′ Zeegelaar 5.5); Lasagna 5.5, Okaka 6.

INTER – Padelli 6.5; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6.5; Moses 5.5 (dall’83’ D’Ambrosio s.v.), Vecino 5.5, Barella 6.5, Eriksen 5.5 (Dal 58′ Brozovic 6.5), Young 6.5; Lukaku 8, Esposito 5 (Dal 59′ Sanchez 6.5).