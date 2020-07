Udinese-Lazio 0-0, le pagelle di CalcioWeb: che fine ha fatto Immobile? [FOTO]

Udinese-Lazio, le pagelle di CalcioWeb – La Lazio conferma le difficoltà nel periodo successivo al lockdown, anche contro l’Udinese non ha per nulla convinto, la squadra di Gotti è in lotta per raggiungere la salvezza e nelle ultime partite sono stati fatti passi importanti verso l’obiettivo. Nel primo tempo veramente poche occasioni da gol, le squadre si sono annullate e gli attaccanti non sono sembrati in giornata di grazia. Nella ripresa si è visto qualcosa in più, ma nulla di entusiasmante. Dal punto di vista dei singoli si conferma in grande difficoltà Ciro Immobile, male anche Caicedo, problemi anche per Milinkovic-Savic. Nei padroni di casa da segnalare la qualità di De Paul. Finisce 0-0, in alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Udinese-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Becao 6.5, De Maio 6, Nuytinck 6 (dall’83’ Samir s.v.); Stryger Larsen 6, Fofana 5.5, Jajalo 6 (dal 46′ Walace 6), De Paul 6.5, Sema 5.5 (dal 68′ Ter Avest s.v.); Okaka 5 (dal 68′ Teodorczyk 6), Lasagna 5.5. All.Gotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; Luiz Felipe 6 (dal 74′ Cataldi 6), Acerbi 5.5, Radu 6.5 (dal 52′ Bastos 5.5); Lazzari 6.5 (dal 79′ Anderson s.v.), Milinkovic 6, Parolo 6, Luis Alberto 6, Jony 5.5 (dal 51′ Lukaku 6); Caicedo 5.5 (dal 79′

Adekanye 6), Immobile 5. All.Inzaghi