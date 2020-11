Udinese-Milan 1-2, le pagelle di CalcioWeb: rossoneri da scudetto, Ibrahimovic sempre il più forte! [FOTO]

Udinese-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan continua il momento positivo e conferma di poter lottare per lo scudetto, i rossoneri hanno affrontato l’Udinese nel lunch match della sesta giornata del campionato di Serie A. I bianconeri hanno confermato buone qualità di una squadra che nel complesso è stata ben costruita, può tranquillamente raggiungere l’obiettivo salvezza e anche con discreto margine. Avvio di gara importante per la squadra di Stefano Pioli che passa in vantaggio con il centrocampista Kessie su assist del solito Zlatan Ibrahimovic. Il Milan sembra poter controllare, ma Romagnoli è ingenuo e procura un calcio di rigore: De Paul supera Donnarumma. Nella ripresa alcune occasioni potenziali, all’83’ la magia di Ibrahimovic in acrobazia per il definitivo 1-2. Il Milan vola e conferma il primo posto in classifica a quota 16 punti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Udinese-Milan, le pagelle di CalcioWeb

Udinese(4-3-3) Musso 5.5; Larsen 5.5 (dall’82’ Bonifazi s.v.), Becao 5.5, De Maio 6, Samir 6.5; Pereyra 6 (dall’82’ Forestieri s.v.), Arslan 5.5 (dal 63′ Makengo 5.5), De Paul 6.5; Pussetto 6.5, Okaka 6 (dal 71′ Lasagna 5.5), Deulofeu 5 (dal 71′ Ouwejan 5.5). All. Gotti

Milan (4-2-3-1) Donnarumma 6; Calabria 6 (dal 71′ Dalot 6), Kjaer 6, Romagnoli 5.5, Theo Hernandez 6; Kessie 7, Bennacer 5.5 (dal 57′ Tonali 6.5); Salemakers 6 (dal 57′ Diaz 6), Calhanoglu 6 (dall’89’ Krunic s.v.), Leao 6 (dal 71′ Rebic 6); Ibrahimovic 7.5. All.: Pioli