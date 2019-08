Udinese-Milan 1-0, le pagelle di CalcioWeb: decide Becao [FOTO]

Udinese-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match di oggi valido per la prima giornata del campionato di Serie A, alle 18 sono scese in campo Udinese e Milan, partita che ha regalato emozioni soprattutto nei minuti finali dopo che il match si è sbloccato. Nel primo tempo la squadra di Giampaolo ha provato a fare gioco ma senza riuscire ad incidere negli ultimi metri del campo, in particolar modo Piatek sembra un lontano parente di quello della scorsa stagione. Al contrario non ha sbagliato l’Udinese anche grazie all’ingresso di De Paul, proprio dall’attaccante il cross per il decisivo colpo di testa da parte di Becao, finisce 1-0.

UDINESE (3-5-2): Musso 6; Becao 7, Troost-Ekong 6, Samir 6; Larsen 6, Fofana 6.5 (dal 70′ Nestorovski 6), Mandragora 5.5, Jajalo 6, Pezzella 5.5 (dall’81’ Sema s.v.); Pussetto 6 (DAL 71′ Del Paul 7), Lasagna 5.5.

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma 5.5; Calabria 5,5, Musacchio 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Borini 5 (dal 60′ Kessie 5), Calhanoglu 5.5, Paquetà 6 (dal 76′ Bennacer s.v.); Suso 6; Piatek 5, Castillejo 5 (dal 75′ Leao s.v.).