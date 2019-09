Udinese-Parma 1-3, le pagelle di CalcioWeb: in gol Gervinho [FOTO]

Udinese-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Sono andate in archivio le gare delle 20.45 valide per la seconda giornata del campionato di Serie A, il turno ha regalato spettacolo ed emozioni, anche e soprattutto quella tra Udinese e Parma con continua ribaltoni. Vince la squadra di D’Aversa, per gli ospiti in rete Gervinho, Gagliolo ed Inglese, per i padroni di casa non basta l’iniziale vantaggio siglato da Lasagna. Ottima partita per il Parma, l’Udinese si ferma dopo l’ottimo esordio in campionato contro il Milan. Ecco le pagelle di CalcioWeb.

UDINESE: Musso 5; Becao 5, Ekong 5.5, Samir 5.5; Larsen 5.5 (dal’ Teodorczyk 5.5), Jajalo 6, Mandragora 6 (dal 55′ Fofana 5.5), Sema 5.5; De Paul 5.5, Nestorovski 6 (dal 70′ Pussetto 5.5) Lasagna 7.

PARMA: Sepe 6; Laurini 5.5 (dal 70′ Pezzella 6), Iacoponi 5, Bruno Alves 5.5, Gagliolo 6.5; Barillà 6, Hernani 6, Grassi 5.5 (dal 64′ Kucka 6.5); Kulusevski 7, Inglese 6.5 (dall’82’ Cornelius s.v.), Gervinho 8.5.