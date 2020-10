Udinese-Roma 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Becao sbaglia, Pedro non perdona [FOTO]

Udinese-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Udinese e Roma si sono affrontate in una partita che è stata equilibrata fino alla fine, la sfida è stata decisiva da un’ingenuità personale. Il primo tempo è stato bloccato, non sono mancate occasioni da una parte e dall’altra, l’imprecisione degli attaccanti non ha permesso di sbloccare il match. Tanto movimento per Lasagna, ma le palle gol non sono state sfruttare al meglio. Fatale per i bianconeri un errore difensivo di Becao, ne approfitta Pedro, l’ex Chelsea porta in vantaggio la squadra di Fonseca con un tiro che si stampa sul palo e supera Musso. Nel finale sofferenza per i giallorossi, ma il risultato non cambia più. Finisce 0-1, in alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 4.5 (dall’86’ Coulibaly s.v.), De Maio 6.5, Samir 6; Ter Avest 5.5 (dal 62′ Molina 5.5), De Paul 6.5, Arslan 5.5 (dal 62′ Forestieri 6), Pereyra 6.5 (dall’86’ Nestorovski s.v.), Ouwejan 6.5; Lasagna 5, Okaka 6. All. Gotti

Roma (3-4-2-1) Mirante 6.5; Mancini 6, Ibanez 6.5, Kumbulla 6.5; Santon 6, Pellegrini 6.5 (dall’83’ Kluivert s.v.), Veretout 6.5, Spinazzola 6; Pedro 7 (dall’83’ Cristante s.v.), Mkhitaryan 6 (dal 71′ Perez 6); Dzeko 5.5 (dal 93′ Villar s.v.). All. Fonseca