Udinese-Sampdoria 1-3, le pagelle di CalcioWeb: Quagliarella torna da protagonista, ma che magia di Bonazzoli

Udinese-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Gol spettacolo ed emozioni nella partita di campionato tra Udinese e Sampdoria, si è giocata una sfida importante per la zona salvezza. E’ una stata gara dai due volti, nei primi 45 minuti meglio la squadra di Gotti, poi la grande reazione da parte dei blucerchiati. Il vantaggio è dei padroni di casa, momento magico di Lasagna che non sbaglia. Poco prima della fine del primo tempo è Quagliarella con un gran gol a pareggiare i conti. Nella ripresa la squadra di Ranieri ribalta tutto con una magia di Bonazzoli in rovesciata. Nel finale la chiude Gabbiadini per i definitivo 1-3. in alto la FOTOGALLERY.

UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Troost Ekong 6, Nuytinck 5, Samir 5; Larsen 6 (dal 68′ Ter Avest 5.5), Jajalo 6 (dall’86’ Teodorczyk s.v.), Walace 6 (Dal 53′ Fofana 5.5), De Paul 6.5, Sema 6.5; Nestorovski 5 (dal 53′ Okaka 5.5), Lasagna 7.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero 6.5; Bereszynski 6, Yoshida 5.5, Colley 6, Augello 6.5; Depaoli 6.5, Ekdal 6.5, Thorsby 5.5, Linetty 5.5; Ramirez 5.5 (Dal 45′ Bonazzoli 7.5); Quagliarella 7 (dal 78′ Gabbiadini 7).