Udinese-Torino 0-1, le pagelle di CalcioWeb: decide un rigore del Gallo Belotti

Udinese e Torino si sono affrontate nell’anticipo serale della 30esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate interessanti indicazioni per quanto riguarda la corsa salvezza. In gol è andato l’attaccante Belotti, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo la partita è viva, si registrano occasioni da una parte e dall’altra, inizialmente meglio i granata poi i bianconeri. Il match si sblocca al 61′ il marcatore è il Gallo Belotti su calcio di rigore. Nel finale l’Udinese ci prova ma il risultato non cambia più, finisce 0-1. Il Torino sale a 27 punti e si avvicina sempre di più alla salvezza. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Udinese-Torino, le pagelle di CalcioWeb

Udinese (3-5-1-1): Musso 6; Becao 6, Bonifazi 6, Samir 6.5; Molina 5.5, De Paul 6.5, Wallace 6, Arslan 5, Stryger Larsen 6; Pereyra 6; Llorente 5.5. All. Gotti. A disposizione: Gasparini, Scuffet, Ouwejan s.v., Makengo, Okaka 6, Nuytinck, Braaf, Micin, Forestieri 6, De Maio, Zeegelaar, Nestorovski s.v.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Izzo 6, Bremer 7, Buongiorno 5; Vojvoda 6, Rincon 5.5, Mandragora 5.5, Verdi 6.5, Ansaldi 5.5; Sanabria 5, Belotti 7. All. Nicola. A disposizione: Ujkani, Sava, Lukic 6, Baselli, Gojak, Zaza 5.5, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Linetty s.v..