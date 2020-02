Udinese-Verona 0-0, le pagelle di CalcioWeb: fenomeno Musso, la squadra di Juric sbatte contro il portiere

Udinese-Verona, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il lunch match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Udinese e Verona. Il risultato finale non deve ingannare, è stata infatti una partita che ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto. Il risultato è stato salvato da uno strepitoso Musso, l’estremo difensore dei padroni di casa ha parato praticamente tutto, decisivo in diverse occasioni, la squadra di Juric può recriminare soprattutto nel finale con un contropiede non sfruttato da Zaccagni che non ha servito un ottimo Borini. Per gli uomini di Gotti l’occasione più importante si è verificata nella ripresa, tiro di Lasagna che si stampa sul palo, sulla ribattuta De Paul la mette dentro ma il guardalinee fischia l’iniziale fuorigioco dell’ex Carpi. Finisce 1-1, punto utile solo per muovere la classifica.

Udinese (3-5-2): Musso 7.5; Becao 6, Ekongn 6.5, Nuytinck 6; Larsen 6, De Paul 6.5, Mandragora 6, Fofana 6.5 (dall’86’ Jajalo s.v.), Sema 6 (Dal 78′ ter avest s.v.(; Okaka 6, Lasagna 5.5. All.: Gotti

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Rrahmani 6, Gunter 6, Kumbulla 7; Faraoni 6.5, Veloso 5.5, Amrabat 6, Lazovic 6.5; Verre 6 (dall’81’ Stepinski s.v.), Pessina 6 (dal 70′ Zaccagni 5); Borini 7. All.: Juric