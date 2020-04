Le vacanze pasquali dei calciatori: Ibra a pesca, Icardi e Wanda Nara alzano la temperatura [FOTO]

Sono stati due giorni atipici per per le vacanze pasquali. L’Italia si trova in quarantena per l’emergenza Coronavirus, sono stati effettuati controlli molto rigorosi per evitare assembramenti per il propagarsi dell’epidemia. Molti calciatori sono in attesa di novità sulla ripresa dei campionati, nel frattempo però hanno deciso di godersi la famiglia. Sui social sono state pubblicate tante foto da parte dei protagonisti. Ibrahimovic è andato a pesca in Svezia, con la famiglia invece Alessandro Matri, Andrea Bertolacci, con compagna e figli anche l’ex attaccante Bobo Vieri. In dolce compagnia Mauro Icardi che infiamma il web con la moglie Wanda Nara, stesso discorso anche per De Paoli. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le immagini.