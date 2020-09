Valentina Vignali, brutta disavventura in vacanza: “Scattate foto di parti intime” [GALLERY]

Brutta disavventura occorsa in vacanza a Valentina Vignali, giocatrice di pallacanestro, influencer e modella. La donna, come riferisce Huffington Post, si trovava in vacanza con il fidanzato e altre due coppie di amici ed aveva noleggiato una barca per girare le Eolie. Lo skipper della barca, però, le ha scattato delle foto di nascosto: “Dettagli di parti intime. Foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole”, ha raccontato la Vignali.

A scoprire le foto nel cellulare è stato il fidanzato, Lorenzo Orlandi, che ha beccato lo skipper proprio nel momento in cui scorreva le foto in galleria. “Ero arrabbiatissima. Quando siamo arrivate in porto gli ho chiesto di mostrarmi la gallery dello smartphone. Non voleva, tentennava, poi ci ha dato il cellulare e abbiamo visto. Nelle chat di WhatsApp c’era uno schifo, decine di foto. Ho gettato il cellulare nel porto davanti a lui. So che ci sono foto che girano, ma almeno le sue sono in fondo al mare”. In alto la FOTOGALLERY con alcuni scatti Instagram.