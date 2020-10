Valentina Vignali è diventata famosa grazie al mondo dello sport. E’ infatti una brava cestista, ma ad attirare l’attenzione è anche la sua forma fisica, sempre perfetta. La modella romagnola è stata molto apprezzata come dimostrano i tantissimi follower che hanno deciso di seguirla nel corso degli anni, su Instagram sono addirittura più di 2 milioni. L’ultimo scatto la ritrae sott’acqua, in piena immersione nel mare cristallino della Corsica. La didascalia lascia poco spazio all’immaginazione: “Come quando ti spogli, come quando ti arrabbi”, ha scritto Valentina Vignali. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.