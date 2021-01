Valentina Vignali è stata una cestista famosa, poi è salita alla ribalta anche nel mondo dello spettacolo. E’ stata protagonista al Grande Fratello, si è messa in mostra grazie alla sua personalità. Adesso è diventata una modella e influencer e sui profili social è sempre più seguita, su Instagram sono infatti più di 2 milioni i fan che hanno modo di apprezzare la sua bellezza.

L’ultima foto di Valentina Vignali

Valentina Vignali si conferma in grandissima forma, in particolar modo l’ultimo scatto su Instagram ha infiammato il web. La modella ha pubblicato un selfie allo specchio, il costumino mette in evidenza la forma fisica veramente eccezionale. I follower hanno apprezzato tantissimo, in poche ore lo scatto ha raggiunto più di 80mila like e tantissimi commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Valentina Vignali.