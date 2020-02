“Valeri è il top player della Juve, è vero che è favorita per la Champions”, è bufera dopo la frase di Klopp

La Juventus si prepara per la partita di campionato contro il Brescia, negli ultimi due match la squadra di Maurizio Sarri non ha di certo entusiasmato, la sconfitta in campionato contro il Verona ed il pareggio in Coppa Italia contro il Milan ma a preoccupare sono state le prestazioni più che i risultati. La Juventus è ancora in corsa per tutti gli obiettivi di campionato, Champions League e Coppa Italia ma ha bisogno di cambiare passo. Nelle ultime ore nel mirino sono finite alcune dichiarazioni dell’allenatore del Liverpool Klopp: “Juve favorita per la Champions, non ho mai visto una rosa così forte in vita mia”. La frase ovviamente ha scatenato la reazione da parte dei social, su Twitter e Facebook sono arrivati tantissimi messaggi, alcuni da parte dei tifosi bianconeri che con forza hanno rimarcato le parole dell’allenatore dei Reds, altri invece di sfottò in relazione agli episodi arbitrali anche nel recente passato. “Valeri è il top player della Juve, è vero che è favorita per la Champions”, scrive un utente. In alto la fotogallery con i messaggi.