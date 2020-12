Valeria Marini è una delle showgirl italiane più famose al mondo. E’ salita alla ribalta nei primi anni novanta, si è messa in mostra anche come attrice. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche come conduttrice, poi ha partecipato ad alcuni reality, dal 2005 ha iniziato l’attività di stilista e produttrice cinematografica. E’ riuscita a far impazzire con il suo aspetto fisico, è stata protagonista anche di alcuni calendari super sexy che hanno fatto impazzire tutti gli uomini.

La foto di Valeria Marini a letto

Valeria Marini si conferma molto attiva sui profili social, la showgirl può contare su un milione di follower che si scatenano grazie alle foto pubblicate su Instagram. L’ultima non è passata inosservata, lo scatto a letto è veramente da impazzire: il vestito è scollato e mette in evidenza il lato B. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.