Valeria Marini è una delle donne più famose italiane, è una vera icona nel mondo dello spettacolo. Recentemente ha partecipato anche all’edizione del Grande Fratello, si è messa in mostra confermando il grande carattere. E’ stata considerata per tanto tempo una bomba sexy, le sue forme non sono passate inosservate. Adesso si dimostra in grandissima forma, l’attrice e imprenditrice si è fotografata completamente nuda in vasca. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

