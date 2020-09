Vanessa Incontrada mostra le curve, la bellissima FOTO su Vanity Fair: “nessuno mi può giudicare” [GALLERY]

La presentatrice Vanessa Incontrada ha deciso di fotografarsi nuda sulla cover di Vanity Fair, è uno scatto contro haters e bullismo che mette in mostra la bellezza della figura femminile, ma che serve anche a mandare un chiaro messaggio per la vita. Lo slogan è “nessuno mi può giudicare”, con il riferimento alla forma fisica non perfetta ma che dimostra comunque tutta la femminilità di una della donne più belle della televisione italiana. L’ex modella spagnola ha ricevuto in passato qualche critica in relazione al suo aspetto fisico, tutto è iniziato dopo la prima gravidanza. Si conferma in splendida forma, nonostante qualche chilo di troppo, come dimostra la nostra FOTOGALLERY in alto.