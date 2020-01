La scelta Var sul fuorigioco, il web insorge: “Bravi, meglio le polemiche e truccare le partite” [GALLERY]

Si torna all’antico: niente intervento del VAR sugli episodi di fuorigioco millimetrico. Il guardalinee avrà di nuovo il potere di annullare una rete se crede di aver visto l’attaccante oltre la linea difensiva. Una decisione presa dall’IFAB e, ad onor del vero, in controtendenza con il concetto stesso di tecnologia. Quest’ultima intende favorire il progresso, sviluppare nuove pratiche per migliorarsi sempre di più. Decidere di rinunciare alle immagini, che sì vivisezionavano un frame dell’azione di gioco ma davano un responso certo ed inappuntabile, è come tornare alla preistoria. Il fuorigioco è stata finora l’unica cosa oggettiva e sulla quale non si è discusso mai, o quasi.

E, invece, si decide di tornare alle polemiche, alla moviola, al ritrovarci al bar o nelle trasmissioni sportive a discutere nuovamente di gol regolari annullati per fuorigioco inesistente o di reti palesemente irregolari concesse perchè non si sono riviste le immagini. Il web, o meglio i social, si sono schierati nettamente e lo hanno fatto in una sola direzione. CalcioWeb ha sempre difeso l’uso della tecnologia e auspicato l’inserimento del VAR nel calcio e lo fa ancor di più oggi che si torna a polemizzare per una decisione assurda. In alto la FOTOGALLERY con le reazioni degli utenti.