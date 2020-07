“Perchè il Var non è intervenuto sul tuffo di Caicedo?”, “se la prende de Ligt è rigore”: caos dopo Juve-Torino

RIGORE DE LIGT – Altro giro, altro rigore per fallo di mano di de Ligt. Dominio per la Juventus nel derby di campionato contro il Torino, 4-1 il risultato finale che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro grazie alla reti di Dybala, Cuadrado, Cristiano Ronaldo e autogol di Djidji, per gli ospiti rete dal dischetto di Belotti. Proprio questo episodio ha fatto molto discutere, sono arrivate come al solito le reazioni da parte dei social. Su Twitter un utente scrive: “Perchè il Var non è intervenuto sul tuffo di Caicedo?, il riferimento è al rigore concesso alla Lazio nella sfida contro la Fiorentina, “se la prende de Ligt è rigore”, si legge ancora. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi dai social.