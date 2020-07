Paura Veretout, incidente domestico per la figlia: è caduta dal tapis-roulant [FOTOGALLERY]

Attimi di paura per Jordan Veretout. La figlia del calciatore della Roma, infatti, ha subito un incidente domestico, cadendo dal tapis-roulant. Aalyah, questo il nome della piccola, per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. La madre, Sabrina Merlos, sui social ha postato alcune foto della ferita della figlia, raccomandando: “Se dovessero esserci genitori che hanno un tapis roulant a casa, non dimenticate di scollegarli! È un errore che ho fatto personalmente nel lasciarlo acceso. Mia figlia ci si è arrampicata, caduta e rimasta bloccata mentre il tapis roulant continuava a girare. Attenzione, questo tipo di incidente avviene rapidamente”. Messaggi di vicinanza da parte degli utenti, a cui la moglie del centrocampista giallorosso ha risposto ringraziando tutti. In alto la FOTOGALLERY con alcune immagini pubblicate.