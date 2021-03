Verona-Atalanta 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Malinovskyi-Zapata, la squadra di Gasperini si conferma in zona Champions

Si è concluso il lunch match della 28esima giornata del campionato di Serie A, l’Atalanta si è confermata una squadra molto forte ed in grado di raggiungere obiettivi importanti, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Niente da fare per l’Hellas Verona, la compagine di Juric non è riuscita a sfruttare le caratteristiche di corsa. La squadra di Gasperini chiude i conti già nel primo tempo, tra il 33′ ed il 42′ uno-due decisivo firmato da Malinovskyi su calcio di rigore e Zapata. Nella ripresa l’Atalanta controlla il match ed il Verona non riesce a rendersi pericoloso. Nel finale entrano anche Muriel a Ilicic, ma il risultato non cambia più. La partita si conclude sul risultato di 2-0, l’Atalanta sale a quota 55 punti e si conferma in piena zona Champions League, il Verona fermo a 38. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Verona-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Dawidowicz 5.5, Ceccherini 5.5, Lovato 5.5; Faraoni 6, Tameze 6.5, Veloso 6, Dimarco 5; Barak 5.5, Zaccagni 5.5; Lasagna 5.5. A disp. Berardi, Pandur, Lazovic 6, Salcedo, Favilli 5.5, Udogie 6, Ilic s.v., Cetin, Ruegg, Sturaro 6, Amione, Bessa. All. Paro.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 6; Djimsiti 6, Romero 6.5, Palomino 6.5; Toloi 6, Freuler 6.5, Pessina 6, De Roon 6; Malinovskyi 7.5, Miranchuk 5.5; Zapata 7.5. A disp. Rossi, Sportiello, Maehle 6, Lammers, Muriel 6.5, Caldara, Kovalenko s.v., Ruggeri, Ghislandi, Ilicic 6, Pasalic 6. All. Gasperini.