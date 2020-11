Verona-Benevento 3-1, le pagelle di CalcioWeb: Barak da impazzire, continua il miracolo di Juric [FOTO]

Verona-Benevento, le pagelle di CalcioWeb – La sesta giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il botto, in campo due squadre sorprendenti e che possono togliersi tante soddisfazioni in stagione, Verona e Benevento. Continua il miracolo di Ivan Juric, il tecnico si sta confermando per la seconda stagione consecutiva e ha dimostrato di essere un valore aggiunto. Gli uomini di Pippo Inzaghi hanno dimostrato di poter raggiungere l’obiettivo salvezza. L’uomo del match è stato Barak, autore di una doppietta, il gol della tranquillità è stato Lazovic con un colpo di testa. Inutile il momentaneo pareggio di Lapadula, espulso Caprari per protesta. Nel finale il risultato non cambia più. Finisce 3-1. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.

Verona-Benevento, le pagelle di CalcioWeb

Hellas Verona (3-4-2-1) Silvestri 6.5; Ceccherini 6 (dal 92′ Gunter s.v.), Lovato 6 (dal 46′ Magnani 6), Empereur 5 (dal 46′ Dawidowicz 6); Lazovic 6.5, Tameze 6, Ilic 6, Dimarco 7; Barak 8 (dal 92′ Colley s.v.), Zaccagni 7; Kalinic 5.5 (dall’86’ Di Carmine s.v.). All. Juric

Benevento (4-3-2-1) Montipò 6; Letizia 6, Glik 6.5, Caldirola 5.5 (dal 46′ Tuia 4.5), Foulon 5; Ionita 6, Schiattarella 5.5 (dal 75′ Tello s.v.), Dabo 6; Insigne 5 (dal 71′ Improta 5), Caprari 5.5; Lapadula 7 (dal 75′ Moncini s.v.). All. F. Inzaghi