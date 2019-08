Verona-Bologna 1-1, le pagelle di CalcioWeb: non basta Sansone [FOTO]

Verona-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Si sono concluse altre partite importanti valide per la prima giornata del campionato di Serie A, si sono disputate le partite delle 20.45. Solo un pareggio per la squadra di Mihajlovic, i rossoblu non sono andati oltre l’1-1 nonostante il gol su rigore di Sansone e la superiorità numerica, reazione importante per la squadra di Juric che ha raggiunto il pareggio grazie alla rete messa a segno da Veloso, finisce 1-1, giusto per quanto visto in campo, nel complesso risultato deludente per il Bologna. In alto la fotogallery.

HELLAS VERONA: Silvestri 6.5, Rrhamani 6, Kumbulla 6.5, Dawidowicz 4.5, Faraoni 5.5, Henderson 6, Veloso 7, Lazovic 5.5, Verre 6 (dal 49′ Amrabat 5.5), Zaccagni 6 (dal 16′ Bocchetti 6), Tutino 5.5 (dall’87’ Gunter s.v.)

BOLOGNA: Skorupski 6, Dijks 5.5, Denswil 6, Danilo 6, Tomiyasu 6.5, Soriano 5.5, Kingsley 6 (dal 77′ Dzemaili 6), Poli 5.5, Sansone 6.5 (dal 54′ Santander 6), Palacio 5 (dal 70′ Destro 5.5), Orsolini 6.5.