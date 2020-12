Grandi emozioni nel lunch match della decima giornata del campionato di Serie A, Zaccagni e Marin sono stati i migliori secondo le pagelle della redazione di CalcioWeb. La partita è stata equilibrata, le due squadre hanno dimostrato di essere in forma. Nel primo tempo gol annullato all’attaccante Di Carmine per un netto fuorigioco, passano 12 minuti e Zaccagni porta in vantaggio l’Hellas Verona. La squadra di Di Francesco prova la reazione, ma non riesce a concretizzare. All’inizio del secondo tempo arriva il pareggio con un’ottima giocata di Marin. Nel finale qualche occasione, ma il risultato non cambia più, finisce 1-1. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Verona-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Ceccherini 5.5, Dawidowicz 5.5, Dimarco 6; Faraoni 6.5, Tameze 5.5 (dal 55′ Salcedo 6), M. Veloso 6, Lazovic 6 (dal 54′ Lovato 6); Barak 6, Zaccagni 7 (dal 67′ Colley 6); Di Carmine 5.5 (dal 67′ Favilli 6). All. Juric

Cagliari (4-2-3-1): Cragno 6.5; Faragò 5.5, Walukiewicz 6.5, Carboni 6, Tripaldelli 5 (dall’83’ Lykogiannis s.v.); Marin 7 (dall’83’ Oliva s.v.), Rog 6; Zappa 6.5, Joao Pedro 6.5, Sottil 6 (dal 91′ Tramoni s.v.); Pavoletti 6 (dal 76′ Cerri s.v.). All. Di Francesco