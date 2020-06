Verona-Cagliari 2-1, le pagelle di CalcioWeb: segnala ancora Sam Di Carmine, Amrabat è un motorino [FOTO]

Verona-Cagliari, le pagelle – L’Hellas Verona vince e si issa in zona Europa. KO alla prima Zenga sulla panchina del Cagliari. Inizia fortissimo la squadra di Juric. Dopo le occasioni per Lazovic e Rrahmani, è Di Carmine a trovare il gol del vantaggio con un bel colpo di testa. Il Cagliari non riesce a reagire: prima rischia sulla traversa colpita da Lazovic, poi va sotto di 2 reti per la conclusione dalla distanza ancora di Di Carmine. Al 35′ una svolta: Borini viene espulso per un intervento pericoloso su Rog. Rosso che fa discutere. Il Cagliari di Zenga rientra in partita proprio sul finire del primo tempo con la girata di Giovanni Simeone. Nella ripresa sono i sardi a fare la partita alla ricerca del pari, con il Verona che si schiaccia nella propria metà campo. Dopo un paio di tentativi non particolarmente pericolosi da parte degli ospiti, viene ristabilita la parità numerica con il doppio giallo a Cigarini. Pisacane ha l’occasione per il 2-2, ma non riesce a coordinarsi. In alto la FOTOGALLERY del match.

Verona-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Rrahmani 6, Empereur 5.5, Kumbulla 6; Faraoni 5.5, Amrabat 7, Badu 6, Lazovic 7.5 (85′ Dimarco sv); Verre 6.5 (46′ Veloso 6), Borini 5.5; Di Carmine 8 (48′ Zaccagni 6).

Cagliari (3-5-1-1): Cragno 6; Cacciatore 6.5 (68′ Mattiello 6), Ceppitelli 5.5, Pisacane 5.5; Nandez 5.5, Ionita 5.5 (68′ Paloschi 5.5), Cigarini 5, Rog 6, Pellegrini 6 (85′ Lykogiannis sv); Pereiro 5 (46′ Birsa 5); Simeone 6.5.