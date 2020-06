Espulsione Borini, due pesi e due misure: il web se la prende con Manganiello e ricorda Barella [FOTO]

Espulsione destinata a far discutere quella di Fabio Borini in Verona-Cagliari. L’attaccante si è visto sventolare in faccia il cartellino rosso dall’arbitro Manganiello. Ma la decisione del direttore di gara e del VAR lasciano più di qualche dubbio. Borini prende prima il pallone e poi la gamba di Rog, inevitabilmente sullo slancio. Dopo un’attenta visione delle immagini, Manganiello che aveva fischiato fallo a favore del Verona cambia decisione per via della gamba alta dell’attaccante del Verona che va a finire la sua corsa sul polpaccio del centrocampista croato del Cagliari. Sul web esplodono le polemiche e le contestazione di tifosi interessati e neutrali. Tra questi ultimi quelli dell’Inter, che richiamano alla mente un analogo episodio avvenuto contro il Lecce. Ad arbitrare quella gara era Giacomelli che, richiamato al VAR da Guida, non cambiò la sua decisione per il fallo di Donati su Barella, evitando un rosso sacrosanto al difensore dei salentini. Borini, oggi, è stato espulso per molto meno. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi social.