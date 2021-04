Verona-Fiorentina 1-2, le pagelle di CalcioWeb: colpo salvezza dei viola, l’obiettivo è più vicino

Si è aperta la 32esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Verona e Fiorentina che hanno dato vita ad una partita scoppiettante. Si è confermato l’attaccante Vlahovic, in gol dal dischetto: è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Successo fondamentale per i viola, l’obiettivo salvezza è più vicino. La partita si sblocca nel finale del primo tempo: fallo ingenuo di Barak ed il solito Vlahovic non sbaglia. Nel secondo tempo gli ospiti continuano ad attaccare e trovano il raddoppio con Caceres. Al 72′ Salcedo riapre il match con un colpo di testa. Il risultato non cambia più, finisce 1-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del match.

Verona-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Dawidowicz 6, Gunter 5.5 (69′ Magnani 6), Dimarco 6; Faraoni 6.5, Tamaze 6 (69′ Sturaro 6), Ilic 5.5 (60′ Salcedo 7), Lazovic 5.5 (78′ Kalinic s.v.); Barak 5, Bessa 5.5 (69′ Zaccagni 6.5); Lasagna 6. Allenatore: Juric

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6.5; Martinez Quarta 6, Pezzella 6, Caceres 6.5; Venuti 7, Pulgar 6, Amrabat 6.5, Bonaventura 6 (85′ Castrovilli s.v.), Biraghi 6 (85′ Igor s.v.); Ribéry 6.5 (76′ Kouame 6), Vlahovic 7. Allenatore: Iachini