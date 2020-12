Continua lo spettacolo della 14esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Verona e Inter che hanno dato vita ad una partita che ha regalato tante emozioni, ma anche errori come emerge dalla pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Momento positivo per la squadra di Antonio Conte che si candida sempre di più per lo scudetto, gli uomini di Juric hanno confermato di essere in forma. Nel primo tempo poche emozioni, da segnalare l’infortunio di Dawidowicz. Nella ripresa la sfida svolta, al 52′ grandissimo gol da parte di Lautaro Martinez. Passano 10 minuti e papera di Handanovic che richia di compromettere il risultato dell’Inter, ne approfitta Ilic che pareggia. Al 69′ Skriniar di testa riporta in vantaggio gli ospiti. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 1-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Verona-Inter, le pagelle di CalcioWeb

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Dawidowicz 6.5, Magnani 6.5, Ceccherini 6; Faraoni 6, Veloso 6, Tameze 6, Di Marco 5.5; Colley 5, Zaccagni 6.5; Salcedo 5.5. A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Lazovic 6, Udogie, Ilic 7, Cetin, Ruegg 5.5, Gunter 6, Yeboah, Danzi, Bertini. Allenatore: Juric.

Inter (3-4-2-1): Handanovic 4.5; Skriniar 7, De Vrij 7, Bastoni 5.5; Hakimi 7, Barella 6.5, Brozovic 6, Young 5.5; Lautaro Martinez 7, Perisic 5; Lukaku 6.5. A disposizione: Padelli, Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Kolarov, Gagliardini s.v., Sensi, Vidal 6. Allenatore: Conte.