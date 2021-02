La 24esima giornata del campionato di Serie A rischia di allontanare quasi definitivamente la Juventus dalla possibilità di vincere un altro scudetto. La squadra di Andrea Pirlo ha registrato un altro passo falso, 1-1 il risultato finale: vantaggio dei bianconeri con il solito Cristiano Ronaldo, i campioni d’Italia non riescono a raddoppiare ed il centrocampista Barak ha impattato su una disattenzione dei bianconeri. La compagine di Pirlo deve ancora recuperare una partita contro il Napoli, ma le chance di vincere lo scudetto al momento non sono altissime. Anche in Champions League la situazione non è delle migliori, la Juventus deve ribaltare la sconfitta all’andata contro il Porto.

Le reazioni del web

Nel frattempo il web si è scatenato dopo l’ennesimo passo falso della Juventus. In particolar modo su Instagram sono stati pubblicati tantissimi meme su McKennie, il centrocampista bianconero è stato ‘pizzicato’ in panchina a guardare il lato B della giornalista Diletta Leotta, lo juventino sembra aver apprezzato moltissimo. Sono arrivate reazioni anche sul rendimento della squadra con le chance salvezza che si assottigliano sempre di più. Infine nel mirino le punizioni di Cristiano Ronaldo, da specialista il portoghese si è trasformato in un calciatore ‘normale’ che molto spesso non riesce nemmeno a superare la barriera. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini divertenti.