Il Verona gioca, il Milan vince: basta Piatek su rigore, decisiva l’espulsione di Stepinski [FOTO]

Verona-Milan – E’ andato in archivio l’ultimo match della domenica valido per la terza giornata del campionato di Serie A, domani Torino-Lecce, oggi sono scesi in campo Verona e Milan. Altro successo per la squadra di Giampaolo che però continua a non entusiasmare, i rossoneri hanno conquistato il massimo risultato con il minimo sforzo. Decisiva la rete messa a segno da Piatek su calcio di rigore, il polacco però al momento non è in buona condizione. Per la squadra di Juric pesantissima l’espulsione di Stepinski che ha condizionato nettamente la partita, nel complesso ottime risposte per l’allenatore, il Verona c’è per la salvezza, il Milan forse no per la Champions nonostante i 6 punti conquistati in 2 partite ma frutto principalmente di episodi. In alto la fotogallery.

Il risultato non cambia più, finisce 1-0 per il Milan.

82′ – Gol annullato a Piatek per un fallo sul portiere Silvestri.

65′ – Calcio di rigore per il Milan, fallo di mano di Gunter, calcia Piatek e Milan in vantaggio, 1-0.

45′ – Si va all’intervallo sul punteggio di 0-0, Verona in 10 ma Milan quasi mai pericoloso.

32′ – Il Milan tiene il possesso palla ma non riesce a sfondare la difesa dell’Hellas Verona.

20′ – Espulso Stepinski per gioco pericoloso, Verona già in 10 uomini.

1′ – PARTITI!

Verona-Milan live

Verona – Silvestri; Rrahmani (dal 79′ Tutino), Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni (dal 79′ Di Carmine), Verre (dal 66′ Pessina); Stepinski.

Milan – Donnarumma; Rodriguez, Romagnoli, Musacchio, Calabria; Biglia, Calhanoglu, Kessie; Suso, Paqueta (dal 46′ Rebic); Piatek.