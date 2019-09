Verona-Milan 0-1, le pagelle di CalcioWeb: Kung fu Stepinski [FOTO]

Verona-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il posticipo della domenica valido per la terza giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Verona e Milan, secondo successo consecutivo per i rossoneri che però non entusiasmano dal punto di vista del gioco, la squadra di Giampaolo ha raccolto il massimo per quanto dimostrato in campo, decisiva una rete su calcio di rigore di Piatek, il polacco si è sbloccato ma non è ancora quello della scorsa stagione. Ottima partita per l’Hellas Verona, la squadra di Juric è stata condizionata dal’espulsione di Stepisnki dopo appena 20 minuti. Ecco le pagelle di CalcioWeb.

Verona –

Silvestri voto 6: quando chiamato in causa risponde presente, la sua squadra penalizzata dall’espulsione di Stepinski, non può nulla sul rigore trasformato da Piatek: GATTO SILVESTRO.

Rrahmani voto 6.5: non si ferma un attimo e mette in mostra le sue qualità con buone giocate: SORPRESA. (dal 79′ Tutino s.v.).

Kumbulla voto 6.5: nonostante l’inferiorità numerica guida bene la retroguardia: ADESSO CHI LO TOGLIE PIU’?

Gunter voot 7: sembra una guardia del corpo, sembra al fianco ed in aiuto dei compagni: CITY HUNTER.

Faraoni voto 6: si trova a suo agio sulla sua fascia, positivo nelle due fasi del gioco: EGIZIANO.

Amrabat voto 7: Amrabat Ciccì Coccò, gioca con grande grinta e strappa applausi dal suo pubblico.

Miguel Veloso voto 5: si fa subito ammonire ed il cartellino lo condiziona per il resto della partita: TROPPO RUDE.

Lazovic voto 6: partita onesta per l’ex Genoa, limitato in fase offensiva: SENZA INFAMIA E SENZA LODE.

Zaccagni voto 6.5: nella parte finale della partita gioca più avanzato e crea anche qualche pericolo: TUTTOFARE. (dal 79′ Di Carmine s.v.)

Verre voto 7.5: che partita del calciatore di Juric, dimostra grande qualità ed aiuta la squadra ad alzare il baricentro: GEOMETRA. (dal 66′ Pessina 6).

Stepinski voto 3 – Esordio shock davanti ai nuovi tifosi, alza troppo la gamba e viene espulso dopo appena 20 minuti: KUNG FU STEPINSKI.

Milan –

Donnarumma s.v.: non viene mai chiamato in causa, partita da spettatore: GUANTI PULITI.

Rodriguez voto 5: il peggiore della retroguardia rossonero, qualche errore di troppo ed in fase di spinta non si fa mai vedere: TIMIDO.

Romagnoli voto 6: l’espulsione di Stepinski facilita la partita dei difensore del Milan, partita tranquilla e poche sbavature: SICUREZZA.

Musacchio voto 5: non sembra dare sicurezza al reparto, sbaglia soprattutto in fase d’impostazione: HA BISOGNO DELLA CONVERGENZA.

Calabria voto 7: incredibile ma vero è uno dei più pericolosi, va vicino al gol ma colpisce un palo incredibile: MERIDIONALE.

Biglia voto 5: ha qualità ma non la mette in mostra, non si fa consegnare il pallone dai compagni: DOV’E’ LA PERSONALITA’?

Calhanoglu voto 6: salva la partita solo per il calcio di rigore conquistato: BENE MA NON BENISSIMO.

Kessie voto 5: prova a fare sentire i muscoli in mezzo al campo e si mette in mostra solo per quello: ROBOCOP.

Suso voto 5: è il calciatore con maggiore qualità dei 22 in campo ma manca di personalità: FANTASMA.

Paqueta voto 4.5: tutto fumo e niente arrosto, qualche giocata di classe ma non è concreto: VERO BRASILIANO. (dal 46′ Rebic 6).

Piatek voto 6,5: la pistola non spara più in azione, non vede mai il pallone ed è un lontano parente di quello della scorsa stagione ma su calcio di rigore non sbaglia: PISTOLA SCARICA A META’.