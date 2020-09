Verona-Udinese 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Favilli entra e segna, Lasagna spara a salve

Verona-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Seconda vittoria per il Verona. Dopo il successo a tavolino contro la Roma, arriva l’1-0 sull’Udinese. Primo tempo equilibrato. La più grande occasione per il Verona capita sul destro di Zaccagni, che calcia a lato. Tre grosse chances per i friulani: la prima con Lasagna (sinistro alto), la seconda con un destro centrale di de Paul, la terza è la traversa colpita da Becao (deviazione decisiva di Silvestri). Nella ripresa altro legno per gli ospiti, con la zuccata di Samir e altra occasione per Lasagna, sinistro fuori di pochissimo. Musso è miracoloso su Faraoni poco dopo. L’argentino, però, nulla può sulla girata di Favilli, al primo gol in Serie A. Inizia poi un assedio della squadra di Gotti, con diverse occasioni sprecate sotto porta. In alto la FOTOGALLERY.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri 6.5; Cetin 6.5, Gunter 7, Lovato 6.5; Faraoni 6, Veloso 6, Tameze 6.5 (90′ Dawidowicz sv), Dimarco 6; Barak 6, Zaccagni 6 (77′ Colley sv); Di Carmine 6 (40′ Favilli 7).



UDINESE (3-5-2): Musso 6.5; Becao 6, De Maio 6 (78′ Nestorovski sv), Samir 5; ter Avest 5, de Paul 6.5, Arslan 5.5 (62′ Forestieri 5.5), Coulibaly 6, Zeegelaar 5.5 (62′ Ouwejan 5.5); Lasagna 5.5, Okaka 5.