Verona-Udinese 0-0, le pagelle di CalcioWeb: Musso ancora strepitoso [FOTO]

Verona-Udinese, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per il campionato di Serie A, sono scese in campo Verona e Udinese in un match molto importante valido per la salvezza. Molto bene la squadra di Juric che conferma i progressi fatti vedere nelle ultime partite, il match è stato anche condizionato dal cambio di Di Carmine, costretto ad uscire per una botta alla testa, al suo posto Stepinski. Partita non entusiasmante della squadra di Tudor che si conferma in grossa difficoltà, come al solito strepitoso il portiere Musso, protagonista di una grande parata di Stepinski. Finisce 0-0, in alto la fotogallery.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6; Rrahmani 6, Dawidowicz 6.5, Gunter 6; Faraoni 5.5, Amrabat 5.5), Miguel Veloso 6.5, Lazovic 5.5 (dall’83’ Vitale); Zaccagni 6 (Dal 61′ Verre 6), Pessina 5.5, Di Carmine 6 (dal 29′ Stepinski 5.5).

Udinese (3-5-1-1): Musso 7; Becao 6, Troost-Ekong 6.5, Samir 6; Stryger Larsen 5.5, Fofana 5.5, Jajalo 6, Mandragora 5.5, Sema 5.5 (dal 78′ Opoku s.v.); Barak 6 (dal 70′ Walace 5); Lasagna 4.5 (dal 65′ Okaka 5).