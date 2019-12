Il quarto d’ora gialloblu, il Verona trova i gol dalla panchina e rimonta il Torino: finisce 3-3 [FOTO]

Verona-Torino – Spettacolare partita a Verona. I gialloblu di Juric rimontano tre reti in un quarto d’ora al Torino. Primo tempo molto bello ed intenso. E’ il Torino a partire meglio e a sfiorare il gol in diverse circostanze con Verdi e Zaza. Il gol arriva con Berenguer, ma dopo un check col VAR l’arbitro La Penna annulla perché la palla era uscita sul cross di Rincon. Poco male per il Toro che trova il vantaggio poco dopo con Ansaldi, gran sinistro dell’argentino sul primo palo. Secondo gol consecutivo per l’esterno granata. Il Verona reagisce e va vicino al gol con Miguel Veloso su calcio di punizione, ma Sirigu è attento.

Nella ripresa è il Verona a partire forte e a sfiorare il pari con Lazovic, ma è ancora una volta il Torino a colpire con il contropiede di Berenguer, che si inventa una giocata personale (anche un po’ fortunosa) e beffa Silvestri con un destro a giro sul secondo palo. Il Verona prova a reagire, ma il Torino è mortifero e colpisce ancora con il mancino di Ansaldi. Juric si gioca la carta Pazzini e proprio l’esperto attaccante del Verona accorcia le distanze con un calcio di rigore concesso dopo il controllo al monitor per un tocco di mano di Bremer. Il Verona ci crede, Pazzini calcia ma Sirigu devia sul palo, il più lesto ad avventarsi sul pallone è Verre che riapre il match. Gli scaligeri vanno all’assalto e trovano il 3-3 con Stepinski, altro neo-entrato. Decisivi i cambi di Juric, tutti e tre in gol. L’ultimo a riuscire nell’impresa era stato Thiago Motta all’esordio sulla panchina del Genoa. In alto la FOTOGALLERY.