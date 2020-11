Aisla Onlus, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica ha avviato una diretta social con alcuni personaggi dello sport. Tra questi anche Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. L’ex calciatore Gianluca Vialli ha deciso di mettere pepe alla discussione con una battuta su Ilaria D’Amico, compagna del portiere della Juventus Gigi Buffon.

“Quanti calciatori te l’hanno battuta in tutti questi anni?”. E’ arrivata la reazione imbarazzata della ex conduttrice di Sky Sport, Vialli aggiunge: “sono sicuro che tantissimi ti avranno corteggiata”. Ilaria d’Amico ironizza “ho capito come va a finire questa diretta… voi non sapete quante volte me l’ha chiesta in privato questa cosa?”. Vialli non si ferma: “sì vero ma non mi hai mai dato una risposta soddisfacente“. “Ma cosa vuoi la lista dei nomi e indirizzi? – aggiunge Ilaria D’Amico – neanche uno questa è la risposta ufficiale”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.