Viky Varga in Italia: il look di lady Pellè è super sexy [FOTO]

Viky Varga è la fidanzata di Graziano Pellè. Il calciatore indossa ancora la maglia dello Shandong Luneng, in Cina ma presto potrebbe cambiare casacca e tornare anche in Italia. Nonostante qualche passaggio a vuoto ha dimostrato di essere un ottimo attaccante. Nel frattempo la vita privata procede alla grande, il rapporto con la compagna va a gonfie vele. Viky Varga ha pubblicato uno scatto dalle strade della Puglia che è stato molto apprezzato da parte dei fan. Il look è super sexy, sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.