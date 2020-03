Gli uomini che non ti aspetti: Vinicius e Mariano Diaz decidono Real Madrid-Barcellona [FOTO]

Il Real Madrid torna in vetta al campionato spagnolo, successo nel big match contro il Barcellona. L’emergenza Coronavirus ha condizionato pesantemente il campionato di Serie A con il rinvio della sfida scudetto tra Juventus e Inter, mentre non si è fermato lo spettacolo della Liga. I Blancos escono dal periodo di crisi (un pareggio ed una sconfitta nelle ultime due partite di campionato) e tornano in vetta alla classifica. I blaugrana continuano il periodo altalenante confermato anche dal pareggio non entusiasmante in Champions contro il Napoli, ko dopo quattro vittorie consecutive in Spagna. Finisce 2-0 e l’uomo del match (a sorpresa) è stato Vinicius, tiro di destro nell’angolino in basso a sinistra su assist di Kross. Nel complesso la partita è stata equilibrata tra due squadre sicuramente forti, decisiva una giocata dell’uomo che non ti aspetti. Nel finale la chiude Mariano Diaz. Il Real torna in vetta a quota 56 punti, Barcellona a 55.