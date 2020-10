Ecco il Viola Park: lo spettacolo del nuovo centro sportivo della Fiorentina [FOTO]

E’ andata oggi in scena nel comune di Bagno a Ripoli la conferenza stampa di presentazione del nuovo centro sportivo Viola Park alla presenza del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, di Marco Casamonti dello studio Archea&Associati e dell’Assessore della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli.

“Per la famiglia Commisso questo è un grandissimo orgoglio. – così il presidente della Fiorentina in sede di presentazione del Nuovo Centro Sportivo di Bagno a Ripoli – Sarà il primo impianto nella storia della Fiorentina. Accetto le critiche, ma vanno sottolineate anche le cose buone. Avremo una casa che si può chiamare ‘casa viola’ . 70 milioni di euro di investimenti, almeno, dobbiamo ancora fare il bando. Sarà il più grande d’Italia. Sarà bellissimo. Avrà grande rispetto del territorio di Firenze e della Toscana”.

Il Sindaco Casini di Bagno a Ripoli ha sottolineato: “Questo è il più grande investimento privato della storia del nostro territorio”.

L’architetto Casamonti ha poi illustrato le slide che descrivono la struttura spiegando come: “La nascita del nuovo Viola Park, nome che abbiamo dato provvisoriamente, metterà in condizione di lavorare al meglio la società e la squadra maschile, femminile e le giovanili”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.