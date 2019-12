Vlahovic da urlo, la Fiorentina beffa l’Inter nel recupero: al “Franchi” è 1-1 [FOTO]

Fiorentina-Inter – Pareggio al Franchi nel posticipo domenicale della Serie A. La Fiorentina riacciuffa l’Inter in pieno recupero con un capolavoro di Vlahovic.

Brutta Fiorentina nel primo tempo. L’Inter parte forte e Borja Valero firma il più classico dei gol dell’ex con una bella sterzata che lascia di stucco Milenkovic prima di battere Dragowski con un destro sul primo palo. La Fiorentina prova a reagire e crea un paio di pericoli dalle parti di Handanovic, che risponde bene al destro di Badelj dai 25 metri. Al 39′ l’Inter trova il raddoppio sul solito asse Lukaku-Lautaro, ma il belga parte in leggero fuorigioco prima di servire l’argentino. Sul finire della prima frazione Dragowski è strepitoso sul colpo di testa di Lukaku.

Nella ripresa entra una Fiorentina vogliosa ma un po’ confusionaria. Pulgar e Boateng non centrano lo specchio della porta, Handanovic salva su Castrovilli. Quando li tre punti sembrano avviarsi verso Milano Vlahovic, entrato dalla panchina si inventa il gol del pareggio, incrociando sul secondo palo un sinistro di rara bellezza. Beffa per l’Inter che viene raggiunta dalla Juventus in testa alla classifica.

Finisce qui.

93′ – Pareggio della Fiorentina. Grandissimo gol di Vlahovic, il serbo si inventa un gran tiro ad incrociare.

73′ – Ancora duello Lukaku-Dragowski, vinto nuovamente dal portiere polacco.

64′ – Conclusione di Castrovilli dalla distanza, ancora pronto Handanovic a respingere.

58′ – Colpo di testa di Boateng alto sopra la traversa.

51′ – Conclusione larga di Pulgar, il cileno spreca da ottima posizione.

Iniziato il secondo tempo.

Finisce qui il primo tempo.

44′ – Paratona di Dragowski sul colpo di testa di Lukaku.

39′ – Gol annullato a Lautaro Martinez per un fuorigioco di Lukaku, bravo poi a servire l’argentino.

Gioca meglio la Fiorentina: i viola attaccano per cercare il pareggio.

15′ – Gran destro di Badelj dal limite dell’area, Handanovic risponde alla grande mandando la palla in calcio d’angolo.

5′ – Inter in vantaggio: gran gol di Borja Valero, sterzata su Milenkovic e destro a battere Dragowski sul primo palo.

1′ – Partiti!

Fiorentina-Inter, le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Chiesa.

Inter (3-5-2): Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar, D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi, Lukaku, Lautaro.