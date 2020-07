E’ stata definita la stana coppia dell’estate. Marco Borriello è stato ricordato come un ottimo calciatore, in grado di fare la differenza anche in Serie A. Ha indossato le maglie di importanti squadre: Milan, Roma e Juventus su tutte. Ma è anche considerato come un grande conquistatore di donne, sono tanti i flirt da registrare nella sua vita, alcuni con donne famosissime. Adesso è stata lanciata una nuova notizia, che ha riempito le pagine di gossip. Secondo quanto riporta ‘Chi’ l’ex calciatore e Marica Pellegrinelli sono stati avvistati nello studio della terapista estetica brasiliana Joice Rodriguez. “L’ex moglie di Eros si è goduta un lungo trattamento estetico, mentre l’ex calciatore la aspettava. Poi, hanno preso un gelato tutti insieme. Semplice amicizia o flirt in vista?”. E sul web non mancano i like. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Marica.