Il difensore del Milan Alessio Romagnoli è concentrato sulla stagione in corso con l’obiettivo di togliersi tante soddisfazioni in campionato ed Europa, in particolar modo in Serie A può lottare fino alla fine per vincere lo scudetto. Il calciatore continua a confermarsi come uno dei migliori nel suo reparto, il classe 1995 ha ancora importanti margini di miglioramento e può rappresentare un punto di riferimento anche per la Nazionale. Romagnoli pensa solo al campo, ma nelle ultime settimane è stato costretto ad affrontare alcune situazioni di gossip.

Le voci di gossip Romagnoli-Salemi

La voce di gossip tra Romagnoli e Salemi è trapelata di recente al Grande Fratello Vip, all’esterno della Casa alcune ragazze hanno urlato il nome del calciatore del Milan, come per mettere in guardia Pierpaolo Pretelli che sta vivendo una relazione proprio con Giulia. La modella ha rivelato di non avere alcuna storia con il calciatore del Milan, secondo quanto emerso a Casa Chi il calciatore non ha gradito la situazione: “Smentisco la notizia su Alessio Romagnoli e Giulia Salemi. Lui è furioso, non sono mai stati insieme. Alessio non la segue nemmeno su Instagram ed è pure fidanzatissimo… non sono mai stati insieme. Notizia falsa”, ha confermato il giornalista Gabriele Parpiglia. In alto la FOTOGALLERY con tutte la immagini.