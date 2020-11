Tramite un post pubblicato sul profilo Instagram Walter Zenga aveva annunciato il divorzio con la moglie. L’Uomo Ragno ha utilizzato un termine che ha fatto un pò discutere: “intendevo libera di scegliere se seguirmi o meno durante gli spostamenti per lavoro”, ha poi chiarito. Ha affrontato l’argomento anche Andrea Zenga, figlio dell’ex portiere dell’Inter, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Sui rapporti con suo padre: “Come avevo spiegato l’anno scorso. Quasi nullo, da ambedue le parti. Per il momento non ci sentiamo. Non crescendo con una persona, e avendo comunque un’infanzia felice con mamma e mio fratello, non ho questo bisogno. Con i social dobbiamo stare attenti, lui è stato mal interpretato. Lui ha chiarito che per libertà intendeva lasciarla libera di scegliere se seguirla o meno nella sua carriera. In amore si soffre a sessanta anni come a venti. Una scivolatina sui social”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.