L’attaccante Mauro Icardi è concentrato sulla stagione con la maglia del Psg, l’obiettivo è raggiungere il miglior risultato in campionato e Champions League. Continua alla grande il rapporto con Wanda Nara, la moglie e procuratrice del calciatore continua ad incantare sui social. L’argentina si conferma sempre più in grande forma, come dimostrano le ultime foto pubblicate sui profili social. Wanda è in bella compagnia, l’allenamento per le strade di Parigi è veramente sexy. I tifosi ed i fan hanno apprezzato le forme della showgirl. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Il video del tatuaggio hot di Wanda Nara