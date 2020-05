Wanda Nara nella bufera, un fan: “mi ha chiesto 1500 dollari” [DETTAGLI]

Wanda Nara è finita nella bufera. La polemica nei confronti della moglie dell’attaccante del Psg arriva direttamente da un fan argentino della showgirl. “Ho chiesto di averla mia ospite per una diretta Instagram. La risposta è stata positiva ma solo in cambio di 1500 dollari”, ha dichiarato Mariano de la Canal come riporta anche il ‘Corriere dello Sport’. L’episodio è stato ribadito in un successivo intervento live. “Prima mi ha detto di sì perché l’avevo aiutata a diventare famosa, poi mi ha chiesto un compenso. Ci sono rimasto male”, ha concluso il fan. Sfoglia la fotogallery in alto con tutte le foto di Wanda Nara.