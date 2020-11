Wanda Nara è sempre più senza freni. La moglie dell’attaccante Mauro Icardi fa impazzire il mondo dei social con scatti ad elevato tasso erotico. Il futuro a Parigi è ancora tutto da decidere, la stagione con la maglia del Psg è stata negativa e si sta pensando ad un trasferimento a partire dal mercato di gennaio. La showgirl ha mandato in tilt il mondo del web, l’ultima foto è veramente da brividi. Wanda si è fotografata completamente nuda in sella ad un cavallo, la cavalcata non è passata di certo inosservata con i fan che hanno ricoperto il post di like e commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Wanda Nara ed il ‘costumino’ bianco: le forme sono sempre più in mostra [FOTO]

La quarantena di Wanda Nara: il reggiseno è trasparente [FOTO]