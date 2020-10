Wanda Nara: “c’è una cosa che non può aspettare…”, l’ultimo post della moglie di Icardi [FOTO]

Wanda Nara continua a scatenarsi sui social, la moglie dell’attaccante Mauro Icardi continua ad essere molta seguita sui social. Il calciatore si prepara ai prossimi impegni con la maglia del Psg, l’intenzione è quella di raggiungere i migliori obiettivi. Nel frattempo l’argentina ha pubblicato una foto che ha portato like e commenti: “L’amore può aspettare. La birra no, perché si scalda”. Lo scatto in primo piano è proprio con una bottiglia di birra ed è stato molto apprezzato dai follower. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.