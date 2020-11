Wanda Nara è sempre più attiva sui profili social, la moglie dell’attaccante Mauro Icardi non si risparmia sui social ed infiamma i fan con scatti super sexy. Il calciatore del Psg non sta attraversando un momento entusiasmante, ma avrà modo di rifarsi, non è da escludere un trasferimento già dai prossimi mesi. Nel frattempo l’argentina ha pubblicato un altro scatto, il costumino bianco mette in mostra le forme mozzafiato. Il seno è in bella mostra. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Wanda Nara.

