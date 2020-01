Wanda Nara mostra la… rondinella: il tatuaggio nelle parti intime [FOTO]

Wanda Nara è sempre molto chiacchierata, la moglie dell’attaccante Mauro Icardi è una procuratrice di calcio ma è anche e soprattutto legata al mondo del spettacolo. Nel dettaglio la Wags è impegnata come ospite del Grande Fratello Vip, un programma che riscontra sempre grande successo, Wanda è un’opinionista che commenta le storie dei concorrenti presenti nel programma. Ma è anche molto attiva sui social, in particolar modo pubblica spesso foto ad alto tasso erotico che fanno impazzire i fan, aumentano giorno dopo giorno i follower che seguono la moglie dell’attaccante del Psg. L’ultimo scatto è veramente bollente, Wanda Nara ha mostrato il tatuaggio ‘alla Belen’, questa volta non è raffigurata una farfallina ma una rondinella vicino alle parti intime. La foto ha raccolto in pochissimo tempo tantissimi like e commenti. In alto ecco la fotogallery con il tatuaggio hot di Wanda Nara.