Wanda Nara si conferma la regina di Instagram e continua a pubblicare scatti bollenti. Negli ultimi giorni è nata una vera e propria ‘guerra’ con Luciana Littizzetto, accusata di aver usato frasi fuori luogo contro la moglie di Mauro Icardi. La ‘colpa’ dell’argentina sarebbe quella di aver pubblicato una foto nuda con un cavallo. “Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo”.

Poi la risposta polemica di Wanda Nara

Wanda Nara non ha gradito la battuta e ha risposto per le rime, parlando di ‘sessismo’. Poi la controrisposta di Luciana Littizzetto. “Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro, che si fanno prendere in giro, perché questa è la vera uguaglianza. Un comico può capitare che faccia una battuta esagerata, ma il sessismo è un’altra cosa. Il sessismo è l’odio nei confronti delle donne, è la violenza di genere, è la discriminazione sul lavoro, è pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini, è la mutilazione dei genitali femminili per impedire alle donne di provare piacere”. Infine conclude: “Il sessismo è non solo impedire a una donna di farsi una foto nuda su un cavallo, ma impedirle anche solo di parlare. Se una donna fa una battuta discutibile su un’immagine discutibile di un’altra donna, fa sessismo? No, perché c’è la libertà sia di pubblicare la foto come ti pare, sia di parlarne come ti pare”.

Wanda Nara nuda sotto la doccia

Wanda Nara non si è fatta condizionare dalle ultime polemiche e ha pubblicato uno scatto ancora più sexy. La moglie di Icardi è nuda sotto la doccia e manda il tilt il web, le forme sono mozzafiato. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.