Wanda Nara, la risposta all’hater è… ‘hot’: “Lo faccio ogni notte…” [FOTO]

Wanda Nara, in un modo o nell’altro, fa sempre parlare di sé. Anche quando non è direttamente al centro dell’attenzione, le critiche sono sempre dietro l’angolo, ma lei è brava a “schivarle” con risposte secche. Uno degli ultimi casi ha visto un “hater” commentarle un suo post in maniera offensiva. “E chi avrebbe mai detto che saresti arrivata dove sei ora”, la frase dell’utente sulla foto di Wanda Nara accompagna dalla scritta “volto innocente”.

Il commento dell'”hater” fa riferimento ad un video hot che la moglie ed agente di Icardi aveva girato in Argentina prima del matrimonio con Maxi Lopez. Alle parole dell’utente, però, non si è fatta attendere la risposta della donna: “Lo faccio ogni notte, perché non provi la mia fortuna, baby”. In basso la FOTO “incriminata” e la discussione, in alto la FOTOGALLERY con alcune immagini della donna.

Visualizza questo post su Instagram Carita de inocente 😇 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 24 Lug 2020 alle ore 5:18 PDT